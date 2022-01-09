Футболист пережил сердечный приступ во время матча в Катаре – жуткое видео
Поединок 13-го тура катарского первенства Аль-Райян – Аль-Вакра едва не завершился трагедией.
В конце первого тайма защитник гостей Усман Кулибали упал в ворота соперников. У 32-летнего малийца, ранее поигравшего за Брест, Панатинаикос и проведшего 26 матчей в составе национальной сборной, произошел сердечный приступ.
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К счастью, трагедии удалось избежать – реанимационные мероприятия оказались удачными. Игрок был оперативно доставлен в больницу, а его состояние смогли стабилизировать. Теперь 32-летний Кулибали пройдет ряд дополнительных медобследований, сообщила Аль-Вакра в Twitter.
На момент инцидента счет был 1:0 в пользу Аль-Райяна. Встречу решили не доигрывать, а судьбу матча определят позже.
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