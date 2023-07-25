Защитник Игорь Дуць нашел новое место работы. Футболист будет совмещать тренерскую деятельность с выходами на поле.

Украинский защитник Игорь Дуць возвращается в состав львовского Руха. Футболист станет играющим тренером Руха-2, который в новом сезоне попробует свои силы во Второй лиге. Об этом пишет издание SportArena.

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Дуць играл за Рух в период 2017-2020 годов. В общей сложности 29-летний защитник провел 93 матча за команду и помог львовскому клубу впервые в истории выйти в элитный дивизион чемпионата Украины.

Футболист является воспитанником донецкого Шахтера. Играл за молодежные команды "горняков" и Мариуполь, а также Минай и казахский Окжетпес. Последним его клубом были Карпаты, которые он покинул этим летом.

В первом туре Второй лиги Рух-2 сыграет с дублем Карпат. Базовая дата матча – 6 августа.

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