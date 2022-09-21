"Я не знаю, как сейчас выглядит Малиновский. Видимо, у него какой-то конфликт с тренером Аталанты. В последней игре он вышел на пять минут. Я даже удивился – как же так? Он ведь забивает, отдает, работоспособный. Думаю, он уйдет из Аталанты зимой, тем более на него есть спрос.

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Не знаю, готов ли сейчас Цыганков. Пишут, что его не отпустили из Динамо, поэтому он играет спустя рукава. Но футболист не может выходить на поле и просто отстоять 90 минут! Либо выходи на поле и отдавайся игре, либо не выходи вообще!

Раньше я говорил, что Цыганков растет как футболист и уедет в АПЛ, но сейчас я изменил свое мнение. Мы видим, как встречают футболистов в Англии и Италии – все пятки отбивают, не дают мяч принять. Эти чемпионаты не подходят Цыганкову. В АПЛ я вообще переходить ему не советую, там очень жесткий футбол. Думаю, для Цыганкова оптимальный вариант – это Бельгия, Нидерланды, может быть, Германия", – резюмировал Сабо в комментарии FanDay.

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