Грилиш в состоянии опьянения отрывался на концерте и высказывался в адрес клуба (ВИДЕО)
Звезда Манчестер Сити Джек Грилиш всколыхнул сеть из-за видео с эмоциональным признанием.
Фанаты Манчестер Сити сняли Джека Грилиша на концерте группы Oasis, где он эмоционально – и, похоже, в состоянии опьянения – заявил о своей любви к клубу. Соответствующее видео выложил аккаунт City Xtra в сети Х.
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Английский вингер, будущее которого в команде Хосепа Гвардиолы остается под вопросом, во время непринужденного общения воскликнул: "Я люблю Сити превыше всего! А знаете, что я люблю еще больше? Фанатов Сити! Они лучшие в мире!"
Сезон 2024/25 сложился для Грилиша непросто – он потерял место в основе и все чаще появляется в слухах о возможном трансфере. По информации источников, Сити готов продать вингера за 40 миллионов евро, несмотря на то, что летом 2021 года заплатил за него Астон Вилле целых 100 миллионов.
Интересно, что на концерте также присутствовал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола – однако о реакции испанца на выступление подопечного ничего не сообщается.
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