Товарищеский матч

Шарлотт – Челси – 1:1 (5:4 – по пенальти)

Голы: Риос, 90+2 (п) – Пулишич, 30

Лондонцы довольно неожиданно проиграли Шарлотте – середняку ​​МЛС, который пока даже не находится в зоне плей-офф. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти решающим стал удар Коннора Галлахера. Англичанин пытался перехитрить голкипера, но сделал это бездарно.

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Добавим, что Галлахер еще не играл за первую команду Челси в официальных матчах и пытается произвести впечатление на Томаса Тухеля. В прошлом сезоне 22-летний хавбек выступал за Кристал Пелас на правах аренды и стал одним из открытий АПЛ. В активе Галлахера 34 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 3 ассиста.