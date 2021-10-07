Игрок Брайтона был арестован британской полицией, сообщает Mirror.

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Футболист, имя которого не разглашается, и еще один человек обвиняются в сексуальном насилии в отношении местной женщины. Она обратилась в полицию в среду (6 октября) утром, а уже вечером футболист был задержан возле ночного клуба. Брайтон отказался комментировать инцидент, но в клубе подтвердили, что один из игроков сотрудничает со следствием.

Напомним, это не первый подобный случай в нынешнем сезоне АПЛ. В тюрьме по схожим обвинениям сейчас находится защитник Манчестер Сити Бенжамен Мэнди, а также расследуется дело в отношении одного из футболистов Эвертона.

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