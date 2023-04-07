Контракт арендованного Осасуной форварда с Барселоной предполагает разрешение на участие нападающего в матчах против своего клуба только при определённых условиях. В частности, Осасуне пришлось бы заплатить сумму от 250 тысяч до 300 тысяч евро. Это – неподъёмные деньги для скромного памплонского клуба.

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Теперь же, после вылета "блаугранас" из Кубка Испании, Абде Эззалзули сможет сыграть в финале против Реала. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Таким образом, наставник Осасуны Ягоба Аррасате получил своеобразное усиление перед самым главным матчем сезона. Памплонская команда пробилась в финал Кубка Короля лишь второй раз в клубной истории.

Финал Кубка Испании состоится 6 мая в Севилье.

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