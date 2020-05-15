Футбол возвращается! Бундеслига первой выходит из карантина

16 мая возобновляется первый из топ-чемпионатов Европы – Бундеслига. Три дня (именно настолько растянется 26-й тур) внимание всех болельщиков в мире будет приковано к Германии. Конечно же, матчи пройдут при пустых трибунах, но, главное, что к нам возвращается большой футбол.

Какое-то время командам будет необходимо на то, чтобы подтянуть форму, ведь вынужденные каникулы получились уж очень длинными. Но, тренироваться команды начали еще в начале апреля, так что основные физические кондиции футболисты должны были успеть набрать.

Главным событием тура станет "рурское дерби", одно из интереснейших противостояний чемпионата Германии. В последние годы эти матчи складываются неудачно для дортмундской "Боруссии", команда выиграла лишь один раз в восьми предыдущих встречах. Впрочем, и на счету "Шальке" всего две победы за этот период. Еще пять раз команды сыграли вничью. Тем не менее, сейчас шансы на стороне "Боруссии", даже в отсутствии магии фанатов "Сигнал Идуна Парк". Дортмундцам аналитики Parimatch дают 64% на победу против 15% у "Шальке" (21% остается на ничью). В этом сезоне "шмели" ведут борьбу за чемпионство (сейчас занимают 2-е место), тогда как "горняки" лишь пытаются зацепиться за путевку в Лигу Европы.

Отметим, что у других претендентов на серебряную салатницу в этом туре шансы на победу по мнению экспертов Parimatch еще выше: у "Баварии" (идет на 1-м месте) – 78% на победу над "Унион Берлин", у "Лейпцига" (3 место в таблице) – 71% на успех в матче с "Фрайбургом".

Уже скоро возобновятся и другие чемпионаты, но этот уик-энд – безоговорочная монополия Бундеслиги. Все прогнозы на результаты игровой недели можно посмотреть здесь.