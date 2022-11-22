Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил резонансное появление с шарфом, на котором была изображена территория "великой Венгрии".

Политик появился на встрече с футболистами национальной команды в шарфике, на котором была нанесена карта так называемой "большой Венгрии". Практически первое лицо страны пропагандирует отчуждение местности соседних стран. В частности, части Украины.

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"Футбол вне политики. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал Орбан в Facebook в ответ на обвинения в посягательствах на территориальную целостность других стран.

МИД Украины уже отреагировал на этот поступок, сообщив, что ожидает официальных извинений от представителей Венгрии и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины.

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