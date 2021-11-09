"Никто не заставлял меня доигрывать этот матч. Войдя в судейскую комнату, я понял, что дал финальный свисток раньше, чем нужно. В общем, я добавил пять минут и мог бы обвинить во всем четвертого арбитра, показавшего табличку с девятью минутами, но это не отвечает моим принципам.

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Если бы мы не доиграли матч, могла бы быть назначена переигровка. Именно поэтому я попросил обе команды вернуться на поле во избежание ответного матча. Спасибо игрокам, они вернулись на поле, помогли мне. И после матча поддержали, сказав, что все ошибаются, ведь есть человеческий фактор.

Мое решение завершить карьеру? Футбол и спорт стали очень уродливы. Я устал слышать обиды и ругательства постоянно: до, во время и после матчей. Мне перестала нравиться профессия судьи, я больше не люблю свою работу. Не хочу оставаться в этом хаосе. Все везде меняется, но действительно ничего не изменилось. Необходимо менять систему. Поэтому я решил уйти", – цитирует Халиса Озкахья En Son Haber.

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