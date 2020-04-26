Футбол после коронавируса: стерилизация мячей и отсутствие борьбы при стандартах – впечатляющий вердикт врачей

Вероятно, футбол еще долго не будет таким, как раньше. Испанские врачи дали неутешительный вывод, какой будет игра после возобновления сезона.

Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал о запланированных мероприятиях безопасности после возобновления национального чемпионата.

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"В принципе, риска подхватить вирус через мяч нет. Газон будет стерилизован до игры, в перерыве и после матча. Мяч может заразить вас, но, когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, заразиться трудно.

Игра будет другой. Футболисты при стандартах не смогут бороться и физически контактировать друг с другом – цепляться, обниматься и тому подобное. Любой игрок, допущенный к соревнованиям, будет определен как свободный от коронавируса. Это же касается и стадионов, на которых они будут находиться", – цитирует Рамоса El Pais.

Напомним, чемпионат Испании может возобновиться только в июле. Примера была остановлена ​​после 27 туров. Лидирует Барселона, которая опережает Реал на 2 очка.

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