Футбол после карантина – тренер Оденсе вышел на замену и роскошным голом "украл" у Копенгагена победу

Необычный эпизод случился во время товарищеского матча между датскими Копенгагеном и Оденсе.

Из-за нехватки игроков главному тренеру Оденсе в конце встречи пришлось выпустить на замену своего ассистента Хенрика Хансена. 40-летний датчанин, который завершил карьеру в 2015 году, отметился забитым голом.

Сын Реброва наделал шума во время матча Ференцвароша – досталось игроку сборной Венгрии

На 86-й минуте Хансен отобрал мяч у соперника в подкате, а затем мастерски перебросил голкипера Копенгагена, который вышел из ворот, сравняв счет. Встреча завершилась вничью 2:2.

Добавим, что после согласования с министерством здравоохранения и утверждения необходимых мер безопасности руководство датской Суперлиги определило 29 мая, как дату возобновления сезона. На момент вынужденной паузы Копенгаген занимал второе место в турнирной таблице, а Оденсе – девятое.

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону