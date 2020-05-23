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Футбол после карантина – тренер Оденсе вышел на замену и роскошным голом "украл" у Копенгагена победу

11:33 34 Читати українською
Футбол после карантина – тренер Оденсе вышел на замену и роскошным голом "украл" у Копенгагена победу
Хенрик Хансен (слева) / Getty images

Необычный эпизод случился во время товарищеского матча между датскими Копенгагеном и Оденсе.

Из-за нехватки игроков главному тренеру Оденсе в конце встречи пришлось выпустить на замену своего ассистента Хенрика Хансена. 40-летний датчанин, который завершил карьеру в 2015 году, отметился забитым голом.

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На 86-й минуте Хансен отобрал мяч у соперника в подкате, а затем мастерски перебросил голкипера Копенгагена, который вышел из ворот, сравняв счет. Встреча завершилась вничью 2:2.

Добавим, что после согласования с министерством здравоохранения и утверждения необходимых мер безопасности руководство датской Суперлиги определило 29 мая, как дату возобновления сезона. На момент вынужденной паузы Копенгаген занимал второе место в турнирной таблице, а Оденсе – девятое.

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Теги
Мир Копенгаген Копенгаген Оденсе Оденсе футбольные курьёзы Видеоновости Товарищеские матчи
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