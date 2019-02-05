"Футбол не связан с политикой", – Данченко рассказал, почему решил перейти в Енисей

Новоиспеченный защитник Енисея Олег Данченко, контракт которого принадлежит Шахтеру, считает, что не нужно смешивать футбол и политику.

"Проводил сбор в Шахтере, но мне дали понять, что нужно идти в новую команду. Поступило предложение перейти в Енисей, я согласился. Рад, что подписал с командой контракт.

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Другие предложения были, но от Енисея было наиболее конкретное. Также хотелось снова попробовать свои силы в российской Премьер-лиге (в сезоне 2017/18 Данченко играл за Анжи на правах аренды).

Считаю, что футбол не связан с политикой. Я приехал сюда играть и получать удовольствие от футбола и чемпионата России", – сказал Данченко пресс-службе российского клуба.

Напомним, защитник сборной Украины перешел в Енисей на правах аренды до конца текущего сезона.

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