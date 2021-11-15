Футбол не дома: провалы Англии после победы на домашнем ЧМ
Родоначальникам игры миллионов удалось только раз поднять над головой кубок чемпионов мира. Такой подвиг "Три льва" осилили на домашнем Мундиале, обеспечив праздник национального масштаба.
ЧМ-1966, проходивший в Англии, "вернул футбол домой". Около 100 тысяч зрителей на легендарном "Уэмбли" стали свидетелями победы Чарльтона и Ко над сборной ФРГ. Вся Англия торжествует – не менее 4 лет именно ее команда будет по праву считаться сильнейшей в мире. Но после исторического домашнего триумфа дела Англии на Мундиале складываются далеко не лучшим образом.
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ЧМ-1970, 1/4 финала
На соревнованиях в Мексике не удалось подтвердить свой чемпионский статус. Минимальные победы над Румынией и Чехословакией подарили команде путевку в плей-офф, поражение Бразилии 0:1 стало единственным неприятным моментом.
На первом же этапе стадии плей-офф Англии ждали старые "друзья" – сборная ФРГ. Британцы вели в счете 2:0, казалось, что следующий этап уже в кармане. Но немцам удался удивительный камбэк – Бекенбауэр и Зеелер перевели матч в дополнительное время, а Мюллер поставил точку в матче. Драматическое поражение и билеты домой.
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ЧМ-1974
Мундиаль в ФРГ сборная Англии была вынуждена смотреть по телевизору. Родоначальники футбола сенсационно провалили квалификацию и не поехали на турнир.
ЧМ-1978
Турнир проходил в Аргентине, которая и подняла над головой золотой кубок. Англия во второй раз с позором не смогла завоевать путевку на чемпионат мира.
ЧМ-1982, второй групповой этап
Наконец-то Англии удалось реабилитироваться перед болельщиками и пробиться в финальную часть, которая проходила в солнечной Испании. В группе команда крушит Францию, Чехословакию и Кувейт, приобретая статус одного из главных претендентов на победу.
Но судьба имела другие планы. Во втором групповом этапе Англии выпали хозяева турнира и те же злые гении – ФРГ. Две нулевые ничьи путевку в плей-офф не дали – ФРГ обыграла Испанию и пошла дальше. Путь немцев завершится поражением Италии в финале.
ЧМ-1986, 1/4 финала
Турнир имени Диего Армандо Марадоны. До встречи с ним Англия дошла с проблемами в группе – разгром Польши омрачила ничья с Марокко и поражение Португалии. К счастью, в 1/8 выпал Парагвай – легкие 3:0 и выход в четвертьфинал.
Здесь против Англии сыграет сама судьба. "Рука Бога" и феерический проход Марадоны с центра поля снова выбросят британцев за борт чемпионата мира. Игроки всю жизнь будут возмущаться из-за несправедливости, а Марадона станет настоящим национальным врагом.
ЧМ-1990, 4 место
В Италии англичанам не хватило маленького шага, чтобы оказаться в финале. В группе все прошло гладко: победа над Египтом и ничья с Нидерландами и Ирландией. 1/8 финала с Бельгией была валидольной – путевку дальше подарил гол Платта на 120-й минуте.
В четвертьфинале пришлось помучиться с Камеруном – драматические 2:2 в основное время и спасательный пенальти Линекера на 105-й минуте.
В Турине против ФРГ фортуна отвернулась – в серии пенальти немцы вырывают победу. Такой удар подкосил Англию, которая в матче за 3-е место уступила хозяевам турнира.
ЧМ-1994
Квалифицироваться на чемпионат мира в США Англия не смогла.
ЧМ-1998, 1/8 финала
Турнир во Франции был шансом реабилитироваться за провал отбора на ЧМ в США. Смена поколений и приход талантливой молодежи давали большие надежды. Победы над Тунисом и Колумбией в группе дарили путевку в плей-офф, где ждала Аргентина. Вот он – шанс отомстить за обиду от Марадоны.
Уже на 16-й минуте Англия ведет со счётом 2:1. Трибуны сходят с ума – такого шоу никто не ожидал. На последней минуте первого тайма Занетти сравнивает счет.
Все наставления на второй тайм идут кувырком – Бекхэм на 47-й минуте видит перед собой красную карточку. До серии пенальти Англия дотянула, но Пол Инс и Дэвид Бетти не справились с давлением – аргентинцы идут дальше.
ЧМ-2002
Талантливая команда набрала больше сил и готова бороться за трофей. Ничья против Нигерии на мотивацию не повлияла: месть Аргентине, ничья со Швецией – и вот он раунд плей-офф.
В Ниигате британцы уверенно разбирают датчан со счетом 3:0. Остановить Англию может только чудо. Или Роналдиньо, что в принципе одно и то же. На 23-й минуте Оуэн выводит команду вперед, но перед перерывом Ривалдо сравнивает счет.
Старт второго тайма. Роналдиньо идет бить штрафной. До ворот далеко, и Дэвид Симен выходит из ворот, чтобы быть первым на мяче. Роковая ошибка – Рони классным ударом забрасывает мяч ему за воротничок. Через 7 минут Рони получит красную карточку, но отыграться Англия не сумеет – снова бесславный путь домой.
ЧМ-2006, 1/4 финала
В Германии злая Англия хотела наконец-то доказать, что звездное поколение способно на большее, чем просто плей-офф. В группе проблем не возникло – победы над Тринидадом и Тобаго и Парагваем, а также феерическая ничья со шведами.
Эквадор не казался мощным соперником, но забить гол удалось только Бекхэму. Португалия с молодым Роналду была более грозным соперником, который должен был стать экзаменом на прочность. Англия его не сдала. Удаление Руни и промахи в серии пенальти Лэмпарда, Джеррарда и Каррагера – основных "колонн" команды. Криштиану, способствовавший удалению Руни, точным ударом с пенальти отправил Англию домой.
ЧМ-2010, 1/8 финала
Еще один шанс золотого поколения. В группе драмы хватало – ничья из США и Алжиром и валидольная победа над Словенией. Бело-красные болельщики надеются, что их любимцы только набирают обороты.
Но их надежды без всякого сожаления разбивает грозная Бундестим Йоахима Лева – фееерические 4:1 и болезненное завершение турнирного пути.
ЧМ-2014, групповой этап
Турнир в Бразилии стал полным разочарованием для "Трех львов". Сказались смена поколений и перестройка команды. В первом матче британцы проиграют Италии – 1:2. Во втором матче усилиями Суареса, только что залечившего травму колена, команда терпит поражение с тем же счетом – 1:2.
Матч с Коста-Рикой был шансом громко хлопнуть дверью, но у той команды не было характера – только сухие 0:0
ЧМ-2018, 4 место
Новая команда Гарета Саутгейта внушает большие надежды. "Три льва" гарантируют себе плей-офф в двух стартовых турах, одолев Тунис и Панаму. Противостояние с Бельгией было не столь вдохновенным – минимальное поражение 0:1.
В 1/8 везет с соперником – Колумбия слабее других команд. Но даже с ней возникают трудности, победу удается вырвать только в серии пенальти. 1/4 финала со Швецией менее напряжена – уверенные 2:0.
Полуфинал, последний шаг перед финалом. Соперник – сенсационная Хорватия. Уже на старте матча Триппье выводит команду вперед, но балканцы благодаря голу Перишича переводят матч в овертаймы. Гол добавил им энергии – Марио Манджукич забивает победный мяч на 109-й минуте.
Завоевать хотя бы "бронзу" Англии не удается – все та же Бельгия наносит "Трем львам" поражение 0:2. Команда Саутгейта едет домой и начнет готовиться к Евро-2020, где потерпит болезненное поражение в финале на легендарном "Уэмбли".