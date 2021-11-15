Родоначальникам игры миллионов удалось только раз поднять над головой кубок чемпионов мира. Такой подвиг "Три льва" осилили на домашнем Мундиале, обеспечив праздник национального масштаба.

ЧМ-1966, проходивший в Англии, "вернул футбол домой". Около 100 тысяч зрителей на легендарном "Уэмбли" стали свидетелями победы Чарльтона и Ко над сборной ФРГ. Вся Англия торжествует – не менее 4 лет именно ее команда будет по праву считаться сильнейшей в мире. Но после исторического домашнего триумфа дела Англии на Мундиале складываются далеко не лучшим образом.

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ЧМ-1970, 1/4 финала

На соревнованиях в Мексике не удалось подтвердить свой чемпионский статус. Минимальные победы над Румынией и Чехословакией подарили команде путевку в плей-офф, поражение Бразилии 0:1 стало единственным неприятным моментом.

На первом же этапе стадии плей-офф Англии ждали старые "друзья" – сборная ФРГ. Британцы вели в счете 2:0, казалось, что следующий этап уже в кармане. Но немцам удался удивительный камбэк – Бекенбауэр и Зеелер перевели матч в дополнительное время, а Мюллер поставил точку в матче. Драматическое поражение и билеты домой.

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ЧМ-1974

Мундиаль в ФРГ сборная Англии была вынуждена смотреть по телевизору. Родоначальники футбола сенсационно провалили квалификацию и не поехали на турнир.

ЧМ-1978

Турнир проходил в Аргентине, которая и подняла над головой золотой кубок. Англия во второй раз с позором не смогла завоевать путевку на чемпионат мира.

ЧМ-1982, второй групповой этап

Наконец-то Англии удалось реабилитироваться перед болельщиками и пробиться в финальную часть, которая проходила в солнечной Испании. В группе команда крушит Францию, Чехословакию и Кувейт, приобретая статус одного из главных претендентов на победу.

Но судьба имела другие планы. Во втором групповом этапе Англии выпали хозяева турнира и те же злые гении – ФРГ. Две нулевые ничьи путевку в плей-офф не дали – ФРГ обыграла Испанию и пошла дальше. Путь немцев завершится поражением Италии в финале.

ЧМ-1986, 1/4 финала

Турнир имени Диего Армандо Марадоны. До встречи с ним Англия дошла с проблемами в группе – разгром Польши омрачила ничья с Марокко и поражение Португалии. К счастью, в 1/8 выпал Парагвай – легкие 3:0 и выход в четвертьфинал.

Здесь против Англии сыграет сама судьба. "Рука Бога" и феерический проход Марадоны с центра поля снова выбросят британцев за борт чемпионата мира. Игроки всю жизнь будут возмущаться из-за несправедливости, а Марадона станет настоящим национальным врагом.

ЧМ-1990, 4 место

В Италии англичанам не хватило маленького шага, чтобы оказаться в финале. В группе все прошло гладко: победа над Египтом и ничья с Нидерландами и Ирландией. 1/8 финала с Бельгией была валидольной – путевку дальше подарил гол Платта на 120-й минуте.

В четвертьфинале пришлось помучиться с Камеруном – драматические 2:2 в основное время и спасательный пенальти Линекера на 105-й минуте.

В Турине против ФРГ фортуна отвернулась – в серии пенальти немцы вырывают победу. Такой удар подкосил Англию, которая в матче за 3-е место уступила хозяевам турнира.

ЧМ-1994

Квалифицироваться на чемпионат мира в США Англия не смогла.

ЧМ-1998, 1/8 финала

Турнир во Франции был шансом реабилитироваться за провал отбора на ЧМ в США. Смена поколений и приход талантливой молодежи давали большие надежды. Победы над Тунисом и Колумбией в группе дарили путевку в плей-офф, где ждала Аргентина. Вот он – шанс отомстить за обиду от Марадоны.

Уже на 16-й минуте Англия ведет со счётом 2:1. Трибуны сходят с ума – такого шоу никто не ожидал. На последней минуте первого тайма Занетти сравнивает счет.

Все наставления на второй тайм идут кувырком – Бекхэм на 47-й минуте видит перед собой красную карточку. До серии пенальти Англия дотянула, но Пол Инс и Дэвид Бетти не справились с давлением – аргентинцы идут дальше.

ЧМ-2002

Талантливая команда набрала больше сил и готова бороться за трофей. Ничья против Нигерии на мотивацию не повлияла: месть Аргентине, ничья со Швецией – и вот он раунд плей-офф.

В Ниигате британцы уверенно разбирают датчан со счетом 3:0. Остановить Англию может только чудо. Или Роналдиньо, что в принципе одно и то же. На 23-й минуте Оуэн выводит команду вперед, но перед перерывом Ривалдо сравнивает счет.

Старт второго тайма. Роналдиньо идет бить штрафной. До ворот далеко, и Дэвид Симен выходит из ворот, чтобы быть первым на мяче. Роковая ошибка – Рони классным ударом забрасывает мяч ему за воротничок. Через 7 минут Рони получит красную карточку, но отыграться Англия не сумеет – снова бесславный путь домой.

ЧМ-2006, 1/4 финала

В Германии злая Англия хотела наконец-то доказать, что звездное поколение способно на большее, чем просто плей-офф. В группе проблем не возникло – победы над Тринидадом и Тобаго и Парагваем, а также феерическая ничья со шведами.

Эквадор не казался мощным соперником, но забить гол удалось только Бекхэму. Португалия с молодым Роналду была более грозным соперником, который должен был стать экзаменом на прочность. Англия его не сдала. Удаление Руни и промахи в серии пенальти Лэмпарда, Джеррарда и Каррагера – основных "колонн" команды. Криштиану, способствовавший удалению Руни, точным ударом с пенальти отправил Англию домой.

ЧМ-2010, 1/8 финала

Еще один шанс золотого поколения. В группе драмы хватало – ничья из США и Алжиром и валидольная победа над Словенией. Бело-красные болельщики надеются, что их любимцы только набирают обороты.

Но их надежды без всякого сожаления разбивает грозная Бундестим Йоахима Лева – фееерические 4:1 и болезненное завершение турнирного пути.

ЧМ-2014, групповой этап

Турнир в Бразилии стал полным разочарованием для "Трех львов". Сказались смена поколений и перестройка команды. В первом матче британцы проиграют Италии – 1:2. Во втором матче усилиями Суареса, только что залечившего травму колена, команда терпит поражение с тем же счетом – 1:2.

Матч с Коста-Рикой был шансом громко хлопнуть дверью, но у той команды не было характера – только сухие 0:0

ЧМ-2018, 4 место

Новая команда Гарета Саутгейта внушает большие надежды. "Три льва" гарантируют себе плей-офф в двух стартовых турах, одолев Тунис и Панаму. Противостояние с Бельгией было не столь вдохновенным – минимальное поражение 0:1.

В 1/8 везет с соперником – Колумбия слабее других команд. Но даже с ней возникают трудности, победу удается вырвать только в серии пенальти. 1/4 финала со Швецией менее напряжена – уверенные 2:0.

Полуфинал, последний шаг перед финалом. Соперник – сенсационная Хорватия. Уже на старте матча Триппье выводит команду вперед, но балканцы благодаря голу Перишича переводят матч в овертаймы. Гол добавил им энергии – Марио Манджукич забивает победный мяч на 109-й минуте.

Завоевать хотя бы "бронзу" Англии не удается – все та же Бельгия наносит "Трем львам" поражение 0:2. Команда Саутгейта едет домой и начнет готовиться к Евро-2020, где потерпит болезненное поражение в финале на легендарном "Уэмбли".