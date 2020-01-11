"Футбол не должен быть таким", – звездный одноклубник Ярмоленко уничтожил VAR после поражения от Шеффилд Юнайтед

Хавбек Вест Хэма Деклан Райс остался недоволен работой системы VAR на матче 22 тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед (0:1).

"Мы возмущены. Все ребята злые. Это тяжелое место, стоит отдать им должное, поверьте, они доказали свою силу. Мы создали некоторые шансы, которые не смогли реализовать.

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Я только что посмотрел повтор. Он выбил мяч мне в руку. Я думаю, что со мной согласится почти каждый игрок Премьер-лиги, так считаю не только я – почти каждый не хочет видеть VAR в игре. В этом сезоне было так много решений, которые были совершенно безумными. Они радовались внедрению VAR, будто это была главная цель, но футбол не должен быть таким", – цитирует Райса Sky Sports.

Напомним, в компенсированное время Вест Хэм сравнял счет усилиями Снодграса, однако VAR отменил гол из-за игры рукой Райса, который ассистировал партнеру.

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