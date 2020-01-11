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"Футбол не должен быть таким", – звездный одноклубник Ярмоленко уничтожил VAR после поражения от Шеффилд Юнайтед

11 января 09:34 340 Читати українською
"Футбол не должен быть таким", – звездный одноклубник Ярмоленко уничтожил VAR после поражения от Шеффилд Юнайтед
Деклан Райс / Reuters

Хавбек Вест Хэма Деклан Райс остался недоволен работой системы VAR на матче 22 тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед (0:1).

54’ Оливер Макберни
 
54’ Оливер Макберни

"Мы возмущены. Все ребята злые. Это тяжелое место, стоит отдать им должное, поверьте, они доказали свою силу. Мы создали некоторые шансы, которые не смогли реализовать.

Позорная ошибка партнеров Ярмоленко в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм

Я только что посмотрел повтор. Он выбил мяч мне в руку. Я думаю, что со мной согласится почти каждый игрок Премьер-лиги, так считаю не только я – почти каждый не хочет видеть VAR в игре. В этом сезоне было так много решений, которые были совершенно безумными. Они радовались внедрению VAR, будто это была главная цель, но футбол не должен быть таким", – цитирует Райса Sky Sports.

Напомним, в компенсированное время Вест Хэм сравнял счет усилиями Снодграса, однако VAR отменил гол из-за игры рукой Райса, который ассистировал партнеру.

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Теги
Англия Видеоассистент арбитра (VAR) Вест Хэм Вест Хэм Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Деклан Райс Деклан Райс
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