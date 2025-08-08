“Мы очень хорошо сыграли тактически против очень сильной команды, которая в прошлом году играла в Лиге чемпионов. Игроки изучили игру друг друга. Полностью нейтрализовать такого соперника как Шахтер невозможно. Мы сыграли очень хорошо, только в конце он создал действительно отличный момент. Мы хорошо сыграли тактически, но можем сыграть еще лучше во втором матче.

На мой взгляд, мы создали более опасные моменты у чужих ворот. Однако в таких матчах нужно быть циничными, а мы, опять же, не были.

Очевидно, что мы способны противостоять таким сильным соперникам. Это положительный знак. Еще одна неделя подготовки пойдет нам на пользу. Мы будем работать, и ребята, которых не было на некоторых тренировках, а также в матче, вернутся. На таком уровне сложно менять важные вещи от матча к матчу. Судьба противостояния, безусловно, открыта, в следующем матче у нас будут свои шансы, и мы сделаем все, чтобы ими воспользоваться и пройти дальше.

Странно и очень жаль, что в итоге или Панатинаикос, или Шахтер не попадут в основной этап ЛЕ, потому что, глядя на другие пары, понимаешь, как обидно, что наши команды рано начинают борьбу.

Мы правильно подошли к игре и создали достаточно моментов. Нереализация? Давайте не будем драматизировать ситуацию. Мы неплохо тренируемся, делаем достаточно острых передач, создаем моменты, когда наши нападающие могут забить гол. Думаю, все, что происходит, – просто совпадение и может измениться.

Вратари соперников – лучшие в наших еврокубковых матчах? Думаю, это правда, но это их работа. Я также считаю, что футбол нам кое-что должен и обязательно вернет этот долг. Сегодня, так или иначе, мы создавали моменты разными способами. Это показывает, что команда готова и старается, как и в предыдущих матчах. Мы стараемся играть в креативный футбол.

Теперь нам нужно подумать над тем, как мы можем еще больше сократить количество моментов у наших ворот, как мы можем увеличить количество моментов у ворот Шахтера. Изменения в ответном матче, безусловно, произойдут как в составе, так и в мелких деталях игры.

Команде еще есть, куда расти, поскольку состав еще далек от абсолютной сыгранности. Когда игроки притрутся друг к другу, и мы внедрим автоматизацию, мы станем еще лучше. Так что да, я доволен менталитетом, настроением, страстью и тем фактом, что мы не боимся соперника, но я знаю, что команда будет совершенствоваться как индивидуально, так и как команда", – цитирует Виторию Gazzetta.

