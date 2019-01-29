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"Футбол должен быть вне политики", – представитель ФФУ отреагировал на переход Ракицкого в Зенит

29 января 12:25 282 Читати українською
"Футбол должен быть вне политики", – представитель ФФУ отреагировал на переход Ракицкого в Зенит
Ярослав Ракицкий / Фото: Global Look Press

Член Исполкома Федерации футбола Украины Сергей Макаров прокомментировал переход защитника сборной Украины и Шахтера Ярослава Ракицкого в российский Зенит.

"Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе.

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Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды.

Переход в Зенит – это личный выбор футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики", – цитирует Макарова российское издание ТАСС.

Напомним, вчера защитник Шахтера Ярослав Ракицкий официально перешел в Зенит.

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