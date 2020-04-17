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"Футбол должен быть платным": Смалийчук стремится преодолеть психологический барьер украинского болельщика

16:15 18 Читати українською
"Футбол должен быть платным": Смалийчук стремится преодолеть психологический барьер украинского болельщика
Олег Смалийчук / Фото из открытых источников

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук определил свою главную задачу на посту президента УПЛ.

"Футбол должен быть платным. Это доказано лигами, на которые мы хотим быть похожими. Сейчас мы не говорим о телепуле. Говорим о психологическом факторе. Даже если футбол будет транслироваться на разных каналах. Это не важно.

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Важно, что футбол должен был платным. Пусть это будет одна или десять гривен за один матч. Понимаю, что после пандемии людям будет не до футбола, но мы должны делать первые шаги и объяснить народу, что нужно вместе участвовать. Так болельщики больше будут с клубом. Владельцы за последние годы вложили большие деньги и теперь нужно объединиться. Движение должно быть двусторонним", – сказал Смалийчук в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявил эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели, а накануне к нему присоединился журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук. Выборы запланированы на 27 апреля.

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Видеоновости Олег Смалийчук футбольные финансы выборы президента УПЛ УПЛ
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