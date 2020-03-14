"Футбол был интересным, пока не вмешались потусторонние силы": Бабич о работе VAR в матче с СК Днепр-1

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич остался недоволен решениями арбитров в матче против СК Днепр-1.

"Сегодня играли две команды, которые любят и умеют играть в комбинационный футбол. Считаю, что получался интересный футбол, пока не вмешались потусторонние силы. Ключевые моменты – это пенальти в наши ворота и непоставленный пенальти в ворота хозяев.

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Я сейчас посмотрел повторы. Если нам ставят такой пенальти, то надо ставить пенальти и в ворота СК Днепр-1. Мяч после прострела попал в руку Логинова. Да, у него руки были за спиной, но мяч попал ему в кисть. И если бы не рука Логинова, то мяч летел в штрафную, и момент был опасным. Люди на VAR решили так. VAR сегодня такой наваристый получился.

"Потусторонние силы" – это Арановський? Возможно. Мы его не видели. Он где-то в там в ухо говорил. Это был ключевой момент в игре. Неприятно, что без зрителей. Но все равно футбол получился интересным.

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VAR нужен для того, чтобы смотреть пенальти, голевые моменты, вне игры. Но не вмешиваться в борьбу за вторую зону. Обычно команда, которая выигрывает вторую зону, владеет инициативой, контролирует мяч. Хотелось, чтобы таких VAR наваристых было меньше.

Мы с ребятами обсудили большое количество карточек в прошлом матче. Сказали им, чтобы вообще никого не трогали и играли, как казаки с мушкетерами – очень корректно. Сегодня все карточки были по делу", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, на 64 минуте матча Екатерина Монзуль после подсказки арбитра VAR назначила пенальти в ворота Мариуполя за игру рукой Руслана Фомина в собственной штрафной. Приговор арбитров успешно выполнил Хобленко.

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