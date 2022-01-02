"Все должно быть шаг за шагом. Первый шаг, на котором следует сконцентрироваться и отдать все силы, будет связан с решением задачи сохранения команды в Премьер-лиге. На этом этапе не нужно думать о следующих шагах, а лишь ориентироваться на ближайшее время.

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Мы понимаем, что путь к существенному улучшению турнирной ситуации очень сложен, и нам необходимо провести очень серьезную, разумную и правильную работу по всем направлениям. Понятно, что дальше стоять на месте никто не собирается. Нужно прогрессировать.

Лично я всегда ставлю перед собой такие задачи, чтобы постоянно выигрывать и добиваться наивысших результатов. Как в чемпионате, так и в еврокубках. Ведь футбол без еврокубков считаю неполноценным и не очень интересным. Поэтому следующие задачи Черноморца будут связаны с такими целями", – поделился Григорчук в интервью meta-ratings.

Напомним, Роман уже возглавлял одесситов в течение 2010-2014 годов, а 30 декабря подписал с ними контракт на 3 года. Сейчас Черноморец размещается на 13 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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