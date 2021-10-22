Футбол – это игра, которая покорила сердца миллионов благодаря своему умению объединять всех, независимо от возраста, пола и социального статуса. Он стал отдельным миром, который выходит далеко за рамки футбольного поля.

Футбол – это не только игра, но и элемент социального единения и взаимопомощи. Футбольные клубы – активные участники общественной жизни и делают многое для того, чтобы не только радовать людей яркой игрой, но и прийти на помощь тому, кто в этом нуждается.

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Футбольный клуб Львов – один из показательных примеров правила "делай добро тихо". Команда участвует во множестве социальных проектов и активно собирает средства на лечение больных детей.

Обычно львовяне не рассказывают о благотворительных активностях, предпочитая сконцентрировать силы на вопросе "Что еще мы можем сделать?". Но футболисты – это кумиры для общества, поэтому о некоторых кейсах нужно говорить вслух, чтобы сплотить вокруг решения проблемы как можно больше людей. Вместе можно преодолеть любые трудности, и футбол – это лучшее, что может объединить тысячи сердец в одном положительном порыве.

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Помощники Николая

Уже вскоре дети по всей Украине будут ждать магической ночи, когда святой Николай оставит им под подушками сладкие подарки и желанные игрушки. Каждый малыш хочет получить частичку праздничного счастья и тепла.

Каждый год футболисты и персонал Львова выполняют роль помощников Николая для областных школ-интернатов. Обидно, когда дети попадают в интернаты, и дружная семья футбольного клуба Львов делает все для того, чтобы они получили не только подарки, но и то, в чем нуждаются больше всего – внимание и любовь окружающих.

Для Львова помощь Николаю стала хорошей традицией, и клуб надеется, что благодаря футболу и неравнодушным сердцам фанатов всех футбольных клубов Украины без праздничной сказки не останется ни один ребенок.

Благотворительный сбор средств

Львов – это не тот футбольный клуб, который нужно дважды просить о помощи. В основном львовяне сами "играют на опережение" и предлагают присоединиться к сбору средств или оказать иную помощь тем, кто в этом нуждается.

Обычно клуб и футболисты не разглашают о шагах в этом направлении и без лишней огласки протягивают руку помощи. Но бывают случаи, когда только аккумулирование как можно большего количества людей способно спасти ситуацию. В таких ситуациях уже не до скромности.

Виктория Полюга – маленькая девочка из Львова, которой диагностировали СМА. Спинальная мышечная атрофия – это очень редкое заболевание, которое может забрать способность двигаться и даже привести к ранней смерти. Единственный выход – укол ценой 65 миллионов гривен, который нужно сделать до того момента, как ребенку исполнится 2 года. Из-за этого болезнь называют наиболее дорогостоящей в мире.

Американская клиника согласилась сделать укол по цене 55 миллионов гривен. Но все равно эта сумма астрономическая, и для ее сбора нужен максимальный резонанс и активность.

Именно поэтому Львов принял решение выйти на матч с Ингульцом, который состоялся 23 августа, в футболках с надписью "Спасем Викторию ВМЕСТЕ". Таким образом клуб помог привлечь внимание к истории маленькой девочки, что изрядно способствовало единению неравнодушных людей и активному сбору средств.

По состоянию на 19 октября осталось собрать чуть более 16 миллионов гривен, и есть большая надежда, что маленькую Викторию удастся спасти от болезни и подарить ей здоровую и счастливую жизнь.

Футбол – это больше, чем игра. Вне поля нет победителей и побежденных. Тут все – одна большая футбольная семья, которая всегда готова прийти на помощь и сделать все возможное, чтобы в мире стало больше счастливых людей.