Бывший нападающий Баварии Роберт Левандовски, который сейчас защищает цвета Барселоны, заявил о готовности получить "Золотой мяч" за 2020 год.

В 2020 году вручение "Золотого мяча" не состоялось из-за коронавирусной пандемии. Организаторы решили, что вручать награду кому-либо было бы несправедливо, ведь не все игроки находились в разных условиях.

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"В то время я не понимал, почему награда не была вручена. Во всех лигах играли, Лига чемпионов продолжалась. Я знаю, что иногда футбол работает как политика, потому что, пока есть футбол, есть и бизнес, а пока есть бизнес, есть и политика. Готов ли я принять "Золотой мяч" за 2020 год сейчас? Конечно!", – цитирует Marca Роберта.

В сезоне-2019/20 Левандовски сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 48 голов и сделал 9 результативных передач.

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