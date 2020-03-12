"Футбол – это антидепрессант": Гасперини призвал проводить матчи несмотря на пандемию коронавируса

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини убежден, что футбольные поединки должны происходить, несмотря на пандемию коронавируса.

"Футбол – это антидепрессант, я вижу его как образ жизни. Привычки важны, причем не только для нас, итальянцев.

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Просмотр матча может быть лучом света, а также может оказать лечебное воздействие. Стоит продолжать играть без зрителей. Я так считаю", – поделился Гасперини в комментарии Corriere dello Sport.

Напомним, что Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса. В Италии зафиксировано около 12 тысяч больных опасным недугом, из них погибли около 800 человек.

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