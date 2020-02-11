"Футбол – для всех": Шахтер выступил против стереотипов

Проект Shakhtar Social продолжает реализовывать корпоративную социальную политику клуба.

Донецкий Шахтер на своем YouTube-канале представил полутораминутный ролик, которым попытался разрушить общепринятые стереотипы относительно футбола, а именно мысли, что футбол считается неженским видом спорта.

"Мужчины хватают себя за яйца – и ничего": футболистка сборной США ответила на критику празднования своего гола

На видео девочки из женской команды Шахтера, созданной в декабре 2018 года в Харькове, рассказывают о предубеждениях окружающих и даже семьи, когда хотят играть в футбол и задаются вопросом: "Если мальчики могут забивать голы, то почему не могут девочки?".

Лесбійка воює з Трампом та ФІФА: Меган Рапіно – чемпіонка світу, яка бореться проти наркотиків та нерівності