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"Футбол – для всех": Шахтер выступил против стереотипов

17:34 111 Читати українською
"Футбол – для всех": Шахтер выступил против стереотипов
Футбольная команда девочек Шахтер / Фото из открытых источников

Проект Shakhtar Social продолжает реализовывать корпоративную социальную политику клуба.

Донецкий Шахтер на своем YouTube-канале представил полутораминутный ролик, которым попытался разрушить общепринятые стереотипы относительно футбола, а именно мысли, что футбол считается неженским видом спорта.

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На видео девочки из женской команды Шахтера, созданной в декабре 2018 года в Харькове, рассказывают о предубеждениях окружающих и даже семьи, когда хотят играть в футбол и задаются вопросом: "Если мальчики могут забивать голы, то почему не могут девочки?".

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