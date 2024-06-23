Футбол 24 проникся подпольной историей героических херсонцев, которые сейчас состоят в рядах ВСУ и решил помочь для них сбором. Вниманию читателя предлагается розыгрыш уникальной футболки Шахтёра с автографами игроков - все вырученные средства отправятся на 43 отдельную артиллерийскую бригаду. В её рядах служит херсонец, который во время оккупации Херсона сделал немало полезных дел для города, о которых можно будет рассказать только после победы.

Клуб Второй лиги показал клубный стадион после прихода русского мира – шокирующее фото

К сбору может присоединиться любой желающий, но непосредственно в розыгрыше футболки примут участие только те донатеры, которые пожертвуют сумму от 1000 гривень. Чем больше пожертвование - тем больше шансов выиграть эту меморабилию. Это игровая футболка экс-форварда Шахтёра Андрея Борячука с товарищеского матча против Хайдука, который был сыгран летом 2022 года в рамках Global Tour for Peace. В той встрече Борячук забил, сравняв счёт на 90+1-й минуте (3:3).

На футболке свои автографы оставили Андрей Борячук (он написал "Слава Україні! Слава ЗСУ!"), Юхим Конопля, Георгий Судаков, Артём Бондаренко, Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан, Тарас Степаненко, Егор Назарина и Александр Зубков.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/5hivHRnY5B

Номер карты банка:

5375 4112 1906 2358