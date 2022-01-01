Друзья, Вы читаете эти слова, когда куранты уже завершили свою торжественную миссию и будут молчать ровно 12 ближайших месяцев. Мы с Вами в новой точке назначения. Оглядываемся вокруг с надеждой на лучшее.

Предыдущий год напомнил нам легендарный забег Диего Армандо Марадоны на Кубке мира-1986, в матче против сборной Англии. Мы, украинцы, с феноменальной сноровкой аргентинского волшебника избегали подкатов от ковидо-карантинной напасти, еще больших военных угроз для государства, бытовых и личных проблем, чтобы наконец дотянуть мяч до цели и отправить его в ворота 2022 года. Браво!

Да, на футбольных полях хватало досадных поражений, с другой стороны – был исторический выход национальной сборной в четвертьфинал Евро. А команда Александра Петракова, балансируя над бездной, сумела сохранить шансы на поездку в Катар-2022.

Футбол 24 благодаря Вашему интересу сумел установить несколько личных рекордов. Мы гордимся тем, что у нас такая большая аудитория и чувствуем еще больше ответственности перед Вами. Приложим все усилия, чтобы Вы были довольны своим выбором.

Желаем здоровья и радости в каждом украинском доме. Пусть новый год будет для Вас гораздо лучше, чем предыдущий. Мечтайте, любите, ни за что не сдавайтесь!

Большой поклон и уважение украинским воинам, нашим отважным рыцарям – им мы должны всеми благами и свободами, которые имеем здесь, в тылу.

С Новым годом, друзья! Слава Україні! Героям слава!

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