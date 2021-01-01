Наконец этот богатый испытаниями и трагедиями 2020-й стал историей. Пожалуй, крайне трудно найти человека, которого бы он полностью обошел своим негативом. Страх, паника, слезы, тотальный коллапс – коронавирус ужасал планету. Государства закрывали границы, а стадионы – ворота перед болельщиками. Десятки легендарных футболистов и тренеров массово, один за другим, ушли в лучший мир. Футбол осиротел и изменился до неузнаваемости.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу

Беда не отступила полностью. Но новый год – это всегда новые надежды на лучшее и непреодолимая вера в чудо. Вот и сейчас мы с надеждой смотрим в 2021-й. Друг, только не подведи!

За что украинцы могут быть благодарными году старому? Даже если отбросить пандемию и наши внутренние проблемы, ссоры и недалеких политиков, в футбольном плане мы не хватали звезд с неба. Да, состоялись отдельные серьезные победы, как вот над Испанией или над мадридским Реалом (дважды), но поражений было значительно больше, главное из которых – "кабинетный" вылет сборной из элитного дивизиона Лиги наций.

Однако все же есть один момент, который можем причислить к позитиву. Это был год, который научил нас ценить то, на что раньше не обращали внимание. Ценить собственное здоровье и здоровье родных, наслаждаться прогулкой без надоевшей маски или поездкой за границу, наконец – кайфовать от похода на стадион, где живут настоящие эмоции и играет любимая команда.

Желаем Вам, дорогие читатели, и нам всем одного – возможности снова дышать полной грудью! Любите ближнего своего, любите футбол, любите жизнь!

С уважением, редакция Футбол 24