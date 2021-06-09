Теперь делать прогнозы в любимом конкурсе будет еще интереснее.

Вы отсчитываете минуты до старта чемпионата Европы и готовы с головой окунуться в футбол высочайшего уровня? А, может, уже и ставки успели зарядить в конкурсе прогнозов от "Футбол 24"? Если же нет, то еще не поздно это сделать. Тем более, на кону будут новые крутые призы, которые стоят того, чтобы за них бороться.

Теперь – подробнее. Победители игровой недели (1-3 место), как и раньше, будут награждены фирменными футболками. Правда, мы изменили их дизайн и цвет. Ярко-насыщенные зеленые краски идеально подойдут к летнему сезону. Таких у вас еще точно нет.

Зато в призовых позициях общемесячного зачета состоялась настоящая революция.

1 место: Футбольный мяч с логотипом нашего сайта – для горячих дворовых баталий и эффектных эластико в стиле Ярмоленко.

2 место: Легкий и компактный рюкзак для прогулок, выполненный в цветах бременского Вердера времен Виктора Скрипника :))

3 место: Термокружка, которая покоряет с первого взгляда. Очень приятная на ощупь, надежно сохраняет необходимую температуру вашего напитка, удобная как на прогулке, так и за рулем автомобиля.

Итак, приглашаем в конкурс прогнозов! Подключайте все свои знания, включайте интуицию, делайте ставки – и пусть Фортуна вам улыбнется.

А мы тем временем уже заглянули в призовые пакеты и устроили обновкам "тест-драйв". Результатом полностью удовлетворены :)