"Футбол 1/2" будет транслировать Серию А вместо Ла Лиги, – СМИ

Руководство телеканалов "Футбол 1/2" решило вернуть в эфирную сетку итальянскую Серию А, отказавшись от испанской Ла Лиги.

Телеканалы поменяют Ла Лигу на Серию А, сообщает со ссылкой на собственные источники Sport Arena.

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По информации издания, с нового сезона "Футбол 1/2" не будут транслировать испанское первенство. Вместо этого куплены права на показ итальянского чемпионата. Таким образом, в сезоне 2018/19 телеканалы будут показывать матчи трех лиг – украинской и английской Премьер-лиг и Серии А.

Причины такого решения пока неизвестны, но появление итальянского чемпионата в эфире каналов может быть связано с возможным трансфером в Ювентус обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Телеканалы "Футбол 1/2" демонстрировали Ла Лигу с 2009 года. Серия А раньше тоже была в сетке каналов, но из-за низких рейтингов от ее показа отказались 2 года назад.

Кроме этого, Sport Arena утверждает, что пока не подписан контракт на трансляцию нового сезона еврокубков.