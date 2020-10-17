Защитник Теренс Конголо в последний день внутреннего трансферного окна в Англии окончательно сменил Хаддерсфилд на лондонский Фулхэм.

"Коттеджеры" оформили переход 26-летнего нидерландца, сообщает официальный сайт клуба.

Тоттенхэм отпустил защитника в Борнмут

Конголо подписал с Фулхэмом 4-летний контракт. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на год. В июне 2018-го Конголо стал рекордным приобретением Хаддерсфилда. Тогда "терьеры" отдали за него Монако 11,4 млн фунтов. Зато лондонцы взяли центрбека всего за ориентировочно 4,4 млн евро.

К слову, вторую половину сезона 2019/20 Теренс Конголо провел за Фулхэм на правах аренды. Правда, в активе защитника лишь 2 матча во всех турнирах за лондонцев.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття