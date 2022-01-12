В гостевом матче 25 тура Чемпионшипа подопечные Марку Силвы раздавили Рединг со счетом 7:0. Дублями отличились Митрович и Уилсон, еще по голу добавили Тете, Кебано и Адарабьойо.

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Для Фулхэма это вторая гостевая победа со счетом 7:0 в текущем сезоне. Ранее лондонцы не оставили мокрого места от Блэкберна. Последний раз профессиональный футбол Англии видел такую результативность в сезоне 1895/96 – тогда соперников на чужом поле крушил Ливерпуль.

Добавим, что сейчас Фулхэм идет на второй строчке турнирной таблицы, гарантирующей прямой выход в АПЛ.

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