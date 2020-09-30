"Коттеджеры" подписали чемпиона мира-2017 в составе сборной Англии U-20, сообщает официальный сайт клуба.

Челси отдал Баркли в аренду клубу АПЛ

Лукман вернулся в Премьер-лигу после сезона в Бундеслиге. Форвард будет играть за Фулхэм на правах аренды. Соглашение рассчитано на период кампании 2020/21. В прошлом году РБ Лейпциг отдал Эвертону за талантливого англичанина 22,5 млн фунтов, но тот не смог закрепиться в основе "быков".

В прошлом сезоне Адемола Лукман провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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