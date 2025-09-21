Ярмолюк начал матч на Крейвен Коттедж в основе, что и неудивительно. Егор в текущем сезоне стал основным опорником "пчел" – и не безосновательно. Впрочем, первый тайм оказался катастрофическим для гостей.

Фулхэм владел мячом 64% времени, вел по ударам со счетом 13:3, а по касаниям в штрафной "коттеджеры" имели 25:5 в свою пользу. Кроме того, подопечные Марку Да Силы выиграли 26 единоборств из 42-х. На этом фоне ранний гол от Дамсгора оказался неожиданностью – Микель вывел Брентфорд вперед, воспользовавшись обрезкой защитника на линии штрафной площадки. Датчанин из этой же зоны зарядил в правый нижний. 0:1!

Подопечные Кита Эндрюса попали в удобный для себя рисунок встречи, откатившись в блок и надеясь на контратаки. Вот только давление Фулхэма оказалось слишком сильным. В конце концов, на 38-й минуте лондонцы конвертировали преимущество в гол Муниса – тот зацепился за отскок в штрафной после удара Коллинза.

В самом пропущенном голе вопросов к Ярмолюку не было, однако в самом начале голевого эпизода Егор не успел накрыть Тете. Так случилось из-за неоправданно низкой позиции украинца – тот, как и в матче против Франции, прикрывал и без того прикрытую защитниками зону. Именно пас Тете запустил комбинацию с выстрелом Коллинза.

На 40-й же минуте Фулхэм провел быструю атаку после вбрасывания с аута. В ее завершении Ивоби выдал фантастический разрезной пас в штрафную, а Уилсон завершил обводящим ударом. 2:1. Ярмолюк снова не виноват в финальной части эпизода, но в самом начале Егор проиграл верховую дуэль – правда, ее пришлось вести сразу против двух соперников, а само единоборство произошло аж в центре поля.

Только при третьем взятии ворот Брентфорда украинец был невинным наблюдателем. Сессеньон получил шикарную диагональ и подал с левого фланга, а мяч рикошетом от спины Пиннока перелетел голкипера – и зашел в дальнюю девятку собственных ворот. 3:1!

Уже тогда стало очевидно, что Брентфорд обречен. Фулхэм вполне мог довести дело до разгрома, однако Келлехер и офсайды спасали "пчел". Лондонцы таки забили четвертый гол, однако его отменили из-за фола в атаке – защитнику гостей разбили лицо. Как следствие, произошла парадоксальная ситуация, когда лондонцам при куче моментов после перерыва насчитали всего 1 удар по воротам.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "коттеджеров". Фулхэм поднимается на седьмую позицию, а Брентфорд оказался в одном зачетном балле от зоны вылета.

