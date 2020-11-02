Чемпионат Англии 2020/21, 7-й тур

Фулхэм – Вест Бромвич – 2:0

Голы: Б. Рид, 27, Айна, 30

Лидс – Лестер – начало в 22:00

Фулхэм в родных стенах принимал Вест Бромвич. Это первая встреча команд в рамках АПЛ, начиная с сезона 2013/14 – тогда они дважды сыграли по 1:1, причём "дачники" в обоих матчах выходили вперёд в первые полчаса, а "дрозды" сравнивали в последние пять минут. Хозяева не стали изменять традиции, да ещё и забили сразу два гола: на 27-й минуте Бобби Рид головой замкнул скидку на левую штангу, а на 30-й Айна мощным ударом из-за пределов штрафной попал в дальнюю девятку – в обоих случаях ассистировал Митрович. Это первый матч в АПЛ, в котором Александар отдал сразу две голевые передачи.

Вест Бромвич в ответ ничего не создал ни в первом тайме, ни после перерыва. На 80-й минуте гости могли ещё и третий гол пропустить вследствие неудачного выхода голкипера из ворот – Керни с левого фланга пробил в пустые, но попал в одного защитника, а добивание Бобби Рида с 10 метров пришлось в другого. В конце концов, новых голов команды так и не забили. Фулхэм празднует первую победу в сезоне.