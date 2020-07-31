Фулхэм уступил Кардиффу, но прорвался в финал Чемпионшипа – известны претенденты на выход в АПЛ

Фулхэм принимал Кардифф в борьбе за последнюю путевку в элитный дивизион чемпионата Англии.

Чемпионшип, плей-офф за выход в АПЛ, 1/2 финала, ответный матч

Фулхэм – Кардифф – 1:2 (2:0)

Голы: Кебано, 9 – Нелсон, 8, Томлин, 47

Брентфорд совершил камбэк в полуфинале плей-офф против Суонси – до путевки в АПЛ остался один шаг

Кардифф поверил в камбэк уже на 8-й минуте, открыв счет уже на 8-й минуте, но радость гостей была недолгой. За несколько мгновений хозяева выровняли положение, чем уменьшили шансы Кардиффа на успех – к минимуму.

После перерыва гости вновь сумели отличиться, но на судьбу путевки в финал плей-офф это не повлияло.

Фулхэм в заключительном поединке за путевку в АПЛ встретится с Брентфордом, который накануне играл с Суонси.

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