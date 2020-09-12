Фулхэм установил шокирующее антидосягнення АПЛ среди лондонских клубов
17:34 - Читати українською
Разгромное поражение от Арсенала в рамках 1-го тура АПЛ продолжила унизительную серию Фулхэма в лондонских дерби.
Габриэл 49’
49’ Габриэл
Поражение от Арсенала стала 11 подряд для Фулхэма в матчах против лондонских команд в АПЛ, сообщает Opta.
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Интересно, что 10 предыдущих неудач "дачники" потерпели во время сезона 2018/19, когда вылетели из английской Премьер-лиги.
Напомним, Фулхэм разгромно проиграл Арсенала в матче-открытии АПЛ 2020/21, пропустив 3 мяча.
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