Фулхэм плодотворно работает на трансферном рынке, чтобы снова побороться за возвращение в АПЛ.

Лондонцы на своем официальном сайте объявили о подписании Пауло Гассаниги и Харри Уилсона. Контракт голкипера рассчитан на 2 года, а полузащитника – на 5.

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Этим летом Гассанига стал свободным агентом, поскольку его контракт с Тоттенхэмом завершился. В составе "шпор" аргентинец провел 4 года, выполняя функции запасного голкипера или бродя арендами. За Уилсона Фулхэму пришлось заплатить 12 млн фунтов. Атакующий хавбек считался одним из главных талантов академии Ливерпуля, однако в первой команде наиграл только два матча.

Добавим, что в прошлом сезоне Фулхэм занял 18-ю строчку АПЛ и в который раз вылетел в Чемпионшип.

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