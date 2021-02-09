Ливерпуль и Фулхэм уже больше года не могут договориться о сумме компенсации за 17-летнего Харви Эллиота, спор между клубами будет решать спортивный суд, сообщает The Athletic.

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Воспитанник лондонского клуба присоединился к лагерю мерсисайдцев летом 2019-го. Фулхэм требует за Харви 10 млн фунтов, в свою очередь Ливерпуль готов заплатить за молодого таланта не более 1 млн.

Сейчас Эллиот защищает цвета Блэкберна на правах аренды. В нынешнем сезоне Харви провел 22 матча, в которых отметился 4-мя голами и 8-ю ассистами. Напомним, Эллиот дебютировал в АПЛ в возрасте 16 лет и 30 дней, что остается рекордом турнира.

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