Фулхэм совершил невероятный камбэк против Брайтона, Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал ничью у Бернли

Состоялись матчи 24 тура АПЛ. Вулверхэмптон, Арсенал, Фулхэм и Эвертон одержали победы.

Англия, Премьер-лига, 24 тур

Хаддерсфилд – Эвертон – 0:1

Гол: Ришарлисон, 3

Удаление: Динь, 66

Арсенал – Кардифф – 2:1

Гол: Обамеянг, 66 (пен), Ляказетт, 83 – Мендес-Лайнг, 90+2

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0

Гол: Саисс, 66. Хименес, 80, 86

Фулхэм – Брайтон – 4:2

Голы: Чемберс, 47, Митрович, 58, 74, Вьетто, 79 – Мюррей, 3, 17

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:2

Голы: Погба, 87 (пен), Линделёфа, 90+2 – Барнс, 51, Вуд, 81

Эвертон в матче против Хаддерсфилда удержал минимальную победу в меньшинстве, единственный гол в матче забил Ришарлисон. В матче Арсенала и Кардиффа было забито 3 гола, отметился Обамеянг с пенальти и Ляказетт за Арсенал, и Мендес-Лайнг за Кардифф. Вулверхэмптон победил прямого конкурента Вест Хэм, а Фулхэм, проигрывая после первого тайма 0:2 Брайтона, сумел победить 4:2.

В другом матче Манчестер Юнайтед дома неожиданно сыграл вничью с Бернли. Гости вышли вперед в начале второго тайма, а закрепили успех на восемьдесят первой минуте, но Погба сумел отыграть 1 мяч с пенальти на восемьдесят седьмой, а Линделёф сумел затолкать игровую сферу в дополнительное время.

После матчей 24 тура Арсенал остался пятым, Вулверхэмптон и Эвертон поднялись на 7 и 8 места соответственно, Вест Хэм опустился на 11 позицию, Брайтон и Бернли – 13 и 14, Кардифф, Фулхэм и Хаддерсфилд замыкают турнирную таблицу АПЛ, занимая с 18 по 20 места соответственно.

После поражения Манчестер Юнайтед остается шестым, но отпускает от себя Арсенал. Бернли поднимается на пятнадцатую позиции