Фулхэм совершил невероятный камбэк против Брайтона, Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал ничью у Бернли

Состоялись матчи 24 тура АПЛ. Вулверхэмптон, Арсенал, Фулхэм и Эвертон одержали победы.
Англия, Премьер-лига, 24 тур
Хаддерсфилд – Эвертон – 0:1
Гол: Ришарлисон, 3
Удаление: Динь, 66
Арсенал – Кардифф – 2:1
Гол: Обамеянг, 66 (пен), Ляказетт, 83 – Мендес-Лайнг, 90+2
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0
Гол: Саисс, 66. Хименес, 80, 86
Фулхэм – Брайтон – 4:2
Голы: Чемберс, 47, Митрович, 58, 74, Вьетто, 79 – Мюррей, 3, 17
Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:2
Голы: Погба, 87 (пен), Линделёфа, 90+2 – Барнс, 51, Вуд, 81
Эвертон в матче против Хаддерсфилда удержал минимальную победу в меньшинстве, единственный гол в матче забил Ришарлисон. В матче Арсенала и Кардиффа было забито 3 гола, отметился Обамеянг с пенальти и Ляказетт за Арсенал, и Мендес-Лайнг за Кардифф. Вулверхэмптон победил прямого конкурента Вест Хэм, а Фулхэм, проигрывая после первого тайма 0:2 Брайтона, сумел победить 4:2.
В другом матче Манчестер Юнайтед дома неожиданно сыграл вничью с Бернли. Гости вышли вперед в начале второго тайма, а закрепили успех на восемьдесят первой минуте, но Погба сумел отыграть 1 мяч с пенальти на восемьдесят седьмой, а Линделёф сумел затолкать игровую сферу в дополнительное время.
После матчей 24 тура Арсенал остался пятым, Вулверхэмптон и Эвертон поднялись на 7 и 8 места соответственно, Вест Хэм опустился на 11 позицию, Брайтон и Бернли – 13 и 14, Кардифф, Фулхэм и Хаддерсфилд замыкают турнирную таблицу АПЛ, занимая с 18 по 20 места соответственно.
После поражения Манчестер Юнайтед остается шестым, но отпускает от себя Арсенал. Бернли поднимается на пятнадцатую позиции