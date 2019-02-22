toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Фулхэм рассматривает возможность увольнения Раньери

13:34 14 Читати українською
Фулхэм рассматривает возможность увольнения Раньери
Клаудио Раньери / Соцсети

Наставник Фулхэма Клаудио Раньери может остаться без работы.

Лондонский клуб может уволить главного тренера Клаудио Раньери с должности. Команду может возглавить Хосе Мигель Дель Амо, сообщает испанское издание AS.

Фулхэм презентует новый комплект формы

К слову, пока Фулхэм занимает предпоследнее место в АПЛ, имея в активе 17 очков и на 8 пунктов отставая от Кардиффа, который идет над зоной вылета.

Сарри получит около 5 миллионов фунтов в случае увольнения из Челси, – The Times

Напомним, Раньери возглавил "дачников" в ноябре прошлого года, но не смог поднять команду со дна АПЛ. Потенциальный наставник Фулхэма Хосе Мигель Дель Амо ранее возглавлял Олимпиакос и Бетис, но не имеет работы с 2017 года.

Теги
Англия Хосе Мигель Дель Амо Хосе Мигель Дель Амо Фулхэм Фулхэм Клаудио Раньери Клаудио Раньери
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
32
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук