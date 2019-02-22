Фулхэм рассматривает возможность увольнения Раньери

Наставник Фулхэма Клаудио Раньери может остаться без работы.

Лондонский клуб может уволить главного тренера Клаудио Раньери с должности. Команду может возглавить Хосе Мигель Дель Амо, сообщает испанское издание AS.

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К слову, пока Фулхэм занимает предпоследнее место в АПЛ, имея в активе 17 очков и на 8 пунктов отставая от Кардиффа, который идет над зоной вылета.

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Напомним, Раньери возглавил "дачников" в ноябре прошлого года, но не смог поднять команду со дна АПЛ. Потенциальный наставник Фулхэма Хосе Мигель Дель Амо ранее возглавлял Олимпиакос и Бетис, но не имеет работы с 2017 года.