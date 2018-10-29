Фулхэм не собирается увольнять Йокановича

Владелец Фулхэма Шахид Хан сообщил, что Славиша Йоканович продолжит тренировать команду.

"Думаю, что Славиша – наш парень. Вчера для нас был не самый лучший день после матча с Борнмутом, но я провел с ним определенное количество времени и я уверен в Йокановиче.

Я оптимистично настроен и верю в игроков и тренера. Мы знали, что будет трудно, и вот почему мы усиливали состав.

У нас было прекрасное трансферное окно. Надо подниматься с командой, которая двигает нас вперед", – сказал Йоканович Sky Sports.

Фулхэм после 10 туров имеет 5 очков и идет на 18 строчке в турнирной таблице АПЛ.

Уэмбли не будет продан владельцу Фулхэма, – официальное заявление ФА