Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити победил Фулхэм в 32 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Фулхэм – Манчестер Сити.

Манчестер Сити с Александром Зинченко, который снова появился в стартовом составе "горожан", без проблем одолел Фулхэм. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, забитые еще в первом тайме.

Манчестер Сити с Зинченко легко переиграл Фулхэм и вернулся на вершину АПЛ

Манчестер Сити после этого матча набрал 77 очков и вернулся на вершину АПЛ – Ливерпуль позади, имея на один балл меньше. Фулхэм с 17 пунктами остается на предпоследней строчке.