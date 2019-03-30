toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ФУЛХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ЭСПАНЬОЛ

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

17:16 82 Читати українською
Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча
Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити победил Фулхэм в 32 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Фулхэм – Манчестер Сити.

 
Бернарду Сілва 5’
Серхіо Агуеро 27’

Манчестер Сити с Александром Зинченко, который снова появился в стартовом составе "горожан", без проблем одолел Фулхэм. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро, забитые еще в первом тайме.

Манчестер Сити с Зинченко легко переиграл Фулхэм и вернулся на вершину АПЛ

Манчестер Сити после этого матча набрал 77 очков и вернулся на вершину АПЛ – Ливерпуль позади, имея на один балл меньше. Фулхэм с 17 пунктами остается на предпоследней строчке.

Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Фулхэм - Манчестер Сити Видеоновости Фулхэм Фулхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
мин
Ювентус
19:00
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук