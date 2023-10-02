Фулхэм – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Мудрик в основе
21:10 - Читати українською
Фулхэм встретится с Челси в рамках 7-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Михаил Мудрик 18’
Армандо Броя 19’
18’ Михаил Мудрик
19’ Армандо Броя
Матч 7-го тура АПЛ между Фулхэмом и Челси пройдёт на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Стартовый свисток раздастся в 22:00. Телетрансляция встречи доступна на Setanta Sports.
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Михаил Мудрик попал в основной состав "аристократов".
Стартовые составы
Фулхэм:
Челси:
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