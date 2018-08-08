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Фулхэм арендовал Чемберса у Арсенала

07:30 4 Читати українською
Фулхэм арендовал Чемберса у Арсенала
Калум Чемберс / Фото: ФК Фулхем

Защитник Арсенала Калум Чемберс следующий сезон проведет в футболке Фулхэма.

Фулхэм арендовал Калума Чемберса, сообщает официальный Twitter клуба.

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23-летний защитник проведет в Фулхэме сезон 2018/19.

"Я смотрел много матчей Фулхэма в прошлом сезоне. Мне нравится тот футбол, в который играет команда, которую возглавляет хороший тренер.

Это большой клуб, поэтому я реально жду начала сезона", – прокомментировал футболист свой переход.

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