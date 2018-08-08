Фулхэм арендовал Чемберса у Арсенала

Защитник Арсенала Калум Чемберс следующий сезон проведет в футболке Фулхэма.

Фулхэм арендовал Калума Чемберса, сообщает официальный Twitter клуба.

Бывший лучший бомбардир АПЛ дал оригинальный прогноз на сезон 2018/19: Манчестер Сити – 3-й и другие неожиданности

23-летний защитник проведет в Фулхэме сезон 2018/19.

"Я смотрел много матчей Фулхэма в прошлом сезоне. Мне нравится тот футбол, в который играет команда, которую возглавляет хороший тренер.

Это большой клуб, поэтому я реально жду начала сезона", – прокомментировал футболист свой переход.

Обратный отсчет в АПЛ: топ-5 игроков, которые могут подорвать рынок и невыносимые 72 часа для Лунина