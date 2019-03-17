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Фулхэм – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

19:12 54 Читати українською
Фулхэм – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча
Фулхэм – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль на выезде в непростом матче переиграл Фулхэм (2:1) и вернул себе лидерство в АПЛ.

74’ Райан Бабел
 
Садио Мане 26’
Джеймс Милнер 81’

"Красным" удалось открыть счет на 26-й минуте благодаря голу Мане с передачи Фирмино. Садио продолжает регулярно забивать за Ливерпуль в последнее время.

Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма и возглавил турнирную таблицу

Во втором тайме Ливерпуль продолжал владеть инициативой, однако постепенно "котеджеры" начали выравнивать игру и сумели сравнять счет. Забитый мяч в свой актив записал экс-игрок мерсисайдцев Бабель, который воспользовался недоразумением Ван Дейка и Алиссона. Однако, Ливерпуль сумел вернуть себе преимущество. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, которое уверенно реализовал Джеймс Милнер. Этот мяч стал последним в отчетной встрече.

Таким образом, "красные" набрали 76 очков и вернули себе лидерство в АПЛ. Правда, в Манчестер Сити, который отстает на 2 очка, есть игра в запасе. Фулхэм с 17 пунктами остался на предпоследней позиции.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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