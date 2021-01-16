Фулхэм принимал Челси в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Гости владели ощутимым преимуществом, но реализовать это в забитый мяч до перерыва не удалось. В конце первого тайма арбитр облегчил задачу "синих", удалив защитника Фулхэма Робинсона.

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Открыть счет подопечные Лэмпарда смогли незадолго до финального свистка, мощным ударом в нижний угол выстрелил Мейсон Маунт, этот гол и стал решающим во встрече.

Победа закрепила Челси на 7-й строчке АПЛ, Фулхэм остается в зоне вылета – 18-е место.

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