ФСК Мариуполь и Прикарпатье провели поединок 2-го тура Первой лиги сезона 2025/26. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегодняшний матч был задержан примерно на 20 минут из-за воздушной тревоги. К счастью, сигнал не был продолжительным, поэтому поединок все же состоялся.

Счет в игре открыли очень быстро – уже на 2-й минуте. Игроки ФСК Мариуполь допустили досадную ошибку: голкипер неосторожно принял мяч ногой после подачи партнера, чем воспользовался Хома, который точно выбил кожаного в ворота – 1:0.

Еще до перерыва гости удвоили преимущество. Петько сбил Цюцюру в собственной штрафной площадке, и арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку. Как вы уже поняли, пенальти был реализован – Жупанский угадал направление удара Француза, но отбить его не смог.

На перерыв Прикарпатье ушло с комфортным преимуществом.

Во втором тайме ни одна из команд не смогла изменить счет. Как оказалось, судьба поединка решилась еще в первой половине игры. Уверенная победа Прикарпатья!

