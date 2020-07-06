ФСБ России хочет посадить украинского экс-футболиста на 20 лет за "шпионаж"

Спецслужбы страны-агрессора задержали очередного украинца и вменяют ему серьезное обвинение.

Бывший украинский футболист Василий Василенко был арестован в Москве, сообщает ТАСС.

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Его подозревают в шпионаже в пользу правоохранительных органов Украины.

"Сотрудники ФСБ России с участием российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он находится в одном из столичных СИЗО", – отметили в агенстве со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

53-летний экс-игрок в свое время защищал цвета футбольных клубов Таврия (Новотроицк), Торпедо (Мелитополь) и Дружба (Бердянск).

К слову, Интерфакс сообщает, что Василенко задержали еще в октябре 2019 года. Тогда его обвиняли в незаконном перемещении через границу Российской Федерации. Суть обвинения не разглашалась. В марте 2020-го следователи обратились в суд с ходатайством продлить содержание под стражей Василенко, но тогда в деле появилась и другая статья – шпионаж. Санкция этой статьи предусматривает до 20 лет заключения. Детали дела не разглашаются, поскольку она имеет отметку "секретно".

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