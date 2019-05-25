Болонья сенсационно вырвала победу у Наполи: 38-й тур Серии А, матчи субботы

В рамках 38-го тура Серии А Фрозиноне расписал безголевую ничью с Кьево, Наполи неожиданно уступил Болонье. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 38-й тур

Фрозиноне – Кьево – 0:0

Болонья – Наполи – 3:2

Голы: Сантандер, 43, 88, Джемаилі, 45 – Гулям, 57, Мертенс, 77

Последний матч в сезоне 2018/19 чемпионата Италии провели два откровенных аутсайдера турнира – Фрозиноне и Кьево. Обе команды уже покинули Серию А, поэтому сегодняшняя игра не имела никакой интриги и была лишь попыткой громко хлопнуть дверью. В матче первого круга минимальную победу праздновал Кьево, поэтому тифози Фрозиноне требовали реванша.

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Первый тайм прошел при почти равной игре, минимальное преимущество во владении мячом имели хозяева. На 15-й минуте они даже пропустили гол, однако арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. А уже на 33-й минуте Доменико Ди Карло вынужден был провести замену — травму получил Ассан Диуссе. Футбольные аналитики прогнозировали в этом матче большое количество забитых мячей, однако первый тайм не оправдал их надежд.

Вторая половина встречи началась еще медленнее: для примера лишь на 55-й минуте Кьево нанес первый удар по воротам соперника. В последние двадцать минут "канарейки" прижали своего соперника и пытались вырвать победу. На 72-й минуте Даниэль Чиофани имел прекрасную возможность вывести Фрозиноне вперед, но Адриан Семпер продемонстрировал великолепную реакцию и отвел угрозу от своих ворот. За пять минут до окончания матча хозяева могли минимум трижды забивать, но защита сыграла безупречно, подчищая все огрехи своего голкипера.

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Болонья в драматичном матче вырвала победу в Наполи. Уже в первом тайме Сантандер и Джемаили сделали преимущество хозяев убедительной, чем шокировали неаполитанцев. Наполи оправился во втором тайме, Гулам и впоследствии Мартинес сравняли счет. Матч шел к ничьей, однако на последних минутах Сантандер принес победу Болонье.

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