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Болонья сенсационно вырвала победу у Наполи: 38-й тур Серии А, матчи субботы

25 мая 23:28 28 Читати українською
Болонья сенсационно вырвала победу у Наполи: 38-й тур Серии А, матчи субботы
Болонья – Наполи – 3:2 / Твиттер ФК Болонья

В рамках 38-го тура Серии А Фрозиноне расписал безголевую ничью с Кьево, Наполи неожиданно уступил Болонье. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

43’ Федерико Сантандер
45’ Блерим Джемайли
88’ Федерико Сантандер
 
Фаузи Гулам 57’
Дрис Мертенс 77’
43’ Федерико Сантандер
45’ Блерим Джемайли
57’ Фаузи Гулам
77’ Дрис Мертенс
88’ Федерико Сантандер

Чемпионат Италии 2018/2019, 38-й тур

Фрозиноне – Кьево – 0:0

Болонья – Наполи – 3:2

Голы: Сантандер, 43, 88, Джемаилі, 45 – Гулям, 57, Мертенс, 77

Последний матч в сезоне 2018/19 чемпионата Италии провели два откровенных аутсайдера турнира – Фрозиноне и Кьево. Обе команды уже покинули Серию А, поэтому сегодняшняя игра не имела никакой интриги и была лишь попыткой громко хлопнуть дверью. В матче первого круга минимальную победу праздновал Кьево, поэтому тифози Фрозиноне требовали реванша.

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Первый тайм прошел при почти равной игре, минимальное преимущество во владении мячом имели хозяева. На 15-й минуте они даже пропустили гол, однако арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал. А уже на 33-й минуте Доменико Ди Карло вынужден был провести замену — травму получил Ассан Диуссе. Футбольные аналитики прогнозировали в этом матче большое количество забитых мячей, однако первый тайм не оправдал их надежд.

Вторая половина встречи началась еще медленнее: для примера лишь на 55-й минуте Кьево нанес первый удар по воротам соперника. В последние двадцать минут "канарейки" прижали своего соперника и пытались вырвать победу. На 72-й минуте Даниэль Чиофани имел прекрасную возможность вывести Фрозиноне вперед, но Адриан Семпер продемонстрировал великолепную реакцию и отвел угрозу от своих ворот. За пять минут до окончания матча хозяева могли минимум трижды забивать, но защита сыграла безупречно, подчищая все огрехи своего голкипера.

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Болонья в драматичном матче вырвала победу в Наполи. Уже в первом тайме Сантандер и Джемаили сделали преимущество хозяев убедительной, чем шокировали неаполитанцев. Наполи оправился во втором тайме, Гулам и впоследствии Мартинес сравняли счет. Матч шел к ничьей, однако на последних минутах Сантандер принес победу Болонье.

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Наполи Наполи Болонья Болонья Болонья - Наполи Кьево Кьево Италия Фрозиноне Фрозиноне
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