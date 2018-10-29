Фиорентина не смогла обыграть Кальяри: 9 тур Серии А, матчи воскресенья

В матче 9 тура Серии А Фрозиноне и Эмполи разошлись результативной ничьей, Торино упустил победу над Болоньей, Лацио на последних минутах одолел Парму, Фиорентина и Кальяри расписали ничью.

Матч двух аутсайдеров не обещал зрелищной игры, однако команды приятно удивили болельщиков. Счет открыл Сильвестре на 8 минуте, однако забил он в собственные ворота. Зайч до перерыва сравнял счет, а сразу после перерыва Сильвестре отличился во второй раз, теперь уже в нужные ворота. Здесь за дело взялся Чиофани, который сначала реализовал пенальти, а чуть позже оформил дубль. Однако Эмполи сумел вырвать ничью благодаря голу Учана.

Торино не сумевший преодолеть Болонью. Счет открыл Фальке на 14 минуте, а во втором тайме он ассистировал Базелли. Сантандер сократил отставание через 5 минут, а Калабрези на 77 минуте спас ничью для хозяев.

Аталанта на выезде разгромила Кьево. Хет-трик Иличич и голы Где Рона и Госенса не оставили шансов веронца на положительный результат. Бирса в конце матча реализовал пенальти и немного сократил отставание.

Лацио на последних минутах одолел Парму. Римляне преобладали на протяжении всего матча, однако забить удалось аж на 81 минуте, Иммобиле реализовал пенальти. А в компенсированное время Корреа сделал преимущество "орлов" более убедительной.

Фиорентина не смогла удержать победу над Кальяри. Моментов у команд было немного, большинство борьбы шла в центре поля. Счет открыл Верету ударом с пенальти во втором тайме, однако Паволетти через 10 минут сравнял счет.



Эта результативная ничья все равно оставляет и Эмполи и Фрозиноне в зоне вылета ис 6 и 2 очками соответственно. Аталанта благодаря своей победе набрала 9 очков, Кьево продолжает находиться на самом дне турнирной таблицы. Лацио обыграл Парму, набрал 18 очков и обогнал Интер в гонке за 3 место, но "черно-синие" сегодня сыграют в миланском дерби, а Парма с 13 пунктами расположилась на 10 позиции. Торино с таким же количеством очков расположился на ступеньку выше, а Болонья с 8 пунктами осталась на 17 позиции. Фиорентина набрала 14 очков и поднялась на 5 место, Кальяри с 10 пунктами остался на 14 позиции.

Чемпионат Италии 2018/19, 9 тур

Фрозиноне – Эмполи – 3:3

Голы: Сильвестре, 8, (аг), Чиофани, 52 (пен), 63 – Зайч, 32, Сильвестре, 48, Учан, 79

Болонья – Торино – 2:2

Голы: Сантандер, 59, Калабрези, 77 – Фальке, 14, Базелли, 54

Кьево – Аталанта – 1:5

Голы: Бирса, 84, (пен) – Де Рон, 25, Иличич, 28, 50, 52, Госенс, 72

Парма – Лацио – 0:2

Голы: Иммобиле, 81, (пен), Корреа, 90+3

Фиорентина – Кальяри – 1:1

Голы: Верету, 60 – Паволетти, 70

Интер – Милан – начало матча в 21:30